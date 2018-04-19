В Кромском районе из-за плохой дороги дети не смогут попасть в школу

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четверг
19.04.2018
15:58:22
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В Кромском районе из-за плохой дороги дети не смогут попасть в школуПо маршруту «д. Кутафино-д. Красниково-д.Кутафино» ограничено движение школьного автобуса и рейсового автобуса «Кромы-Красниково».
Как сообщает УГИБДД по Орловской области, на автомобильной дороге общего пользования межмуниципального значения «Кромы-Дмитровск-Красниково» были выявлены дефекты и повреждения покрытия проезжей части. Это создает угрозу безопасности дорожного движения.
Уже сегодня с 10 часов утра закрыто движение на проблемном участке указанной автодороги. Участок будет закрыт, пока не устранят недостатки.
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