Новости версия для печати В Кромском районе из-за плохой дороги дети не смогут попасть в школу По маршруту «д. Кутафино-д. Красниково-д.Кутафино» ограничено движение школьного автобуса и рейсового автобуса «Кромы-Красниково».



Как сообщает УГИБДД по Орловской области, на автомобильной дороге общего пользования межмуниципального значения «Кромы-Дмитровск-Красниково» были выявлены дефекты и повреждения покрытия проезжей части. Это создает угрозу безопасности дорожного движения.



Уже сегодня с 10 часов утра закрыто движение на проблемном участке указанной автодороги. Участок будет закрыт, пока не устранят недостатки.





Орловское Информбюро

19 апреля 2018 года







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