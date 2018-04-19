Новости версия для печати Орловские депутаты рассмотрели вопросы, связанные с оказанием платных медицинских услуг На заседание комитета по здравоохранению орловского Облсовета народные избранники обсудили вопрос контроля за оказанием платных медицинских услуг и доступности медпомощи.



Депутаты совместно с главными врачами бюджетных учреждений, которым так же было предоставлено слово, говорили и о том, насколько продумано применение платных услуг на практике. Отметили тот факт, что недофинансирование здравоохранение, как минимум в два раза, приводит к тому, что главные врачи вынуждены искать источники доходов в платных услугах.

При этом, по мнению депутатов, не стоит забывать о необходимости предоставлять населению чёткую информацию — какие услуги можно получить в рамках территориальной программы госгарантий бесплатно, а какие выходят за её рамки. Также следует не забывать и о невысокой платёжеспособности жителей региона.

Говорили на заседании комитета и о критериях подбора руководителей для медучреждений. Анатолий Крючков, председатель комитета по здравоохранению, социальной политике и связям с общественными объединениями: «Систему управления, начиная с департамента, надо менять. Надо менять структуру, надо повышать значимость управления здравоохранения, тем более что подбор кадров для руководства больниц должен быть более ответственным, руководителей больниц надо готовить заранее - из дублеров, и их надо учить». Говорилось о совершенствовании и дальнейшем развитии обязательного медицинского страхования.





Анна Вайсергисер

19 апреля 2018 года







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