Перед жителями улицы Родзевича-Белевича власти будут отчитываться еженедельно

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четверг
19.04.2018
15:58:02
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Перед жителями улицы Родзевича-Белевича власти будут отчитываться еженедельноЖителей будут информировать о том, как идут работы по строительству дороги на Родзевича-Белевича, с какими сложностями приходится сталкиваться и о путях решения проблем.
Для координации работ создан специальный штаб, в который включены проектировщики, подрядчики и жители.
Напомним, речь идет о разрушенной дороге к новостройке. Было отмечено, что это сложный участок, поэтому такая координация необходима. Кроме автомобильного сообщения, здесь должна быть и нормальная пешеходная зона. По словам начальника Управления капитального строительства Сергея Костикова, «оперативные совещания» с участием жителей и подрядчиков будут проходить каждую пятницу в 10 часов утра на месте строительства.
Сейчас идет строительство ливневки. Из-под полотна дороги выносят водопровод. По проекту - длина улицы составит 870 метров с тремя полосами движения, съездами к многоквартирным домам и детскому саду. Здесь должны появиться дорожные знаки, светофоры, пешеходные переходы и остановки. Открыть дорогу планируют в конец года.
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