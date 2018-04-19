Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Прерванный школьный маршрут. ГИБДД запретила проезд по дороге в Кромском районе.



- Вопреки капризам погоды. Орловские аграрии вышли в поле.



- 66 млн. рублей – на борьбу с очередями в поликлиниках. Чтобы был создан электронный документооборот, из резервного Фонда Правительства выделены деньги.



- «Памятный долгострой». Быть ли часовне на Кривцовском мемориале? Решают прямо сейчас.



СМОТРЕТЬ ВЫПУСК





Вести-Орёл

19 апреля 2018 года







На главную страницу





