Новости версия для печати По поручению Андрея Клычкова создана рабочая группа по экономическому оздоровлению города Орла Её возглавил вице-губернатор Александр Бударин, в состав вошли руководители профильных ведомств.



Уже обсудили организацию детского питания в образовательных учреждениях. Особый акцент был сделан на приоритете продукции местных сельхозтоваропроизводителей. Это позволит более тщательно отслеживать качество продуктов, а также сэкономить на логистике. Члены рабочей группы будут собираться еженедельно.





Татьяна Напольских

19 апреля 2018 года







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