Новости версия для печати МЧС: на Орловщине наблюдается усиление ветра В ближайшие сутки на Орловщине синоптики прогнозируют усиление ветра с порывами до 19 м/с.



В ближайшие сутки на территории Орловской прогнозируются облачная с прояснениями погода, усиление ветра с порывами до 19 м/с, температура ночью 3-8 градусов тепла, днем до 16 тепла.



Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий: обрывы линий электропередач, падение деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличение количества дорожно-транспортных происшествий.



В настоящее время Главное управление функционирует в режиме повышенной готовности.





Орловское Информбюро

19 апреля 2018 года







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