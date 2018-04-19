Роспотребнадзор: в этом году проверки предпринимателей увеличились

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Роспотребнадзор: в этом году проверки предпринимателей увеличилисьО работе с предпринимателями, о новшествах в законодательстве говорили сегодня в орловском Роспотребнадзоре.
Такие встречи проходят один раз в квартал, в рамках Дней открытых дверей. В этом году проверки предпринимателей увеличились. В 2017 их было 367, на данный период их 385.
Юлия Герасина, помощник Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Орловской области: «В настоящий момент аппаратом Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Орловской области проводится активная работа по анализу тех чек-листов, по которым будут осуществляться проверки в отношении предпринимательского сообщества. В связи с этим хотелось бы обратиться к предпринимателям, попросить их проявить их активную позицию и принять участие опробации утвержденных чек-листов не только Роспотребнадзора, но и других контрольно-надзорных органов».