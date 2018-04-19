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Сегодня в Орле открылся традиционный детский фестиваль народного творчества

Его темы каждый год разные - это и обрядовая культура, и фольклор, а в этом году он называется «Народные ремесла Орловского края». В центре технического творчества, туризма и экскурсий принимали гостей из разных районов области.

Ребята не просто привезли на конкурс свои работы, но и должны были защитить их перед жюри. Школьники из школы № 11 Орла рассказали о ковроткачестве, болховчане дали мастер-класс по лозоплетению. Также в первый день были представлены глиняная игрушка, и работа с тряпичными куклами.
Оксана Беженова, педагог дополнительного образования, член жюри фестиваля: «Я считаю, что это огромное счастье, что у нас есть дети, которые во время наших сумасшедших технологий, этих безумных гаджетов не теряют эту связь, помогают сохранить эту ниточку, которая от прошлого к будущему тянется».
Почти все промыслы и ремесла ребята осваивают с народными мастерами и педагогами в школе. На уроках труда и специальных дополнительных занятиях. Свои работы ребята защищали целыми творческими коллективами. Сегодня свои навыки и умения показывали школьники из Орла, Залегощинского, Болховского, Новодеревеньковского, Хотынецкого районов.

Фестиваль продолжит свою работу завтра. Имена победители станут известны в начале следующей недели.


Эва Стасюлевич
19 апреля 2018 года

 


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