Сегодня на Орловщине начинается навигация маломерных судов

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пятница
20.04.2018
7:19:01
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Сегодня на Орловщине начинается навигация маломерных судовА тех, кто использует лодки незаконно, будут наказывать рублём.
Под штраф попадают суда не прошедшие техосмотр, не имеющие бортовых номеров, либо переоборудованные без разрешения или с нарушением норм пассажировместимости. Кроме того, административное наказание предусмотрено для лиц, которые не имеют права управления. Навигация маломерного водного транспорта начинается сегодня. Однако до 10 июня запрещено плавать в местах нереста рыбы. Это ограничение не распространяется на ведомственные плавсредства.
20 апреля на Центральной спасательной станции города Орла состоится торжественное открытие навигации для плавания маломерных судов на водных объектах области. Начало в 12:00.
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