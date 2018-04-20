Сегодня откроется для посещения Детский парк Орла

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пятница
20.04.2018
12:37:47
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Сегодня откроется для посещения Детский парк ОрлаНапомним, на этой неделе, на территории была произведена акарицидная обработка.
Парк открыт ежедневно с 10 утра до 9 вечера. В это время можно прогуляться по заповедной зоне или посетить площадку активного и семейного отдыха. Сейчас Детский парк готовится к открытию летнего сезона. Он начнется 1 мая. Появится новый аттракцион – цепочная карусель, техническое обслуживание остальных - завершается. Планируется, что обновится и детский городок. А на зоовыставке гостей парка ждут новые постояльцы. В конце февраля там родились шиншиллы.
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