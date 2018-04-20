Новости версия для печати Сегодня откроется для посещения Детский парк Орла Напомним, на этой неделе, на территории была произведена акарицидная обработка.



Парк открыт ежедневно с 10 утра до 9 вечера. В это время можно прогуляться по заповедной зоне или посетить площадку активного и семейного отдыха. Сейчас Детский парк готовится к открытию летнего сезона. Он начнется 1 мая. Появится новый аттракцион – цепочная карусель, техническое обслуживание остальных - завершается. Планируется, что обновится и детский городок. А на зоовыставке гостей парка ждут новые постояльцы. В конце февраля там родились шиншиллы.





Надежда Невматулина

20 апреля 2018 года







На главную страницу





