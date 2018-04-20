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В Орловской области появился свой Птицеград

Сотрудникам национального парка «Орловское полесье» помогли ученики Жудёрской и Хотимль-Кузменковской школ. Скворечники, синичники и гоголятники разместились на экологической тропе «Кладовая солнца». Она, кстати, открылась в этом сезоне.



В национальном парке ждут и птиц из теплых стран. И у каждой должна быть своя «квартира», – считают сотрудники парка. Поэтому приглашают всех желающих принять участие в акции и пополнить квадратные метры «Птицеграда».