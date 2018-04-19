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Андрей Клычков сегодня провел личный прием граждан

К врио губернатора обратились жители Орловского района с просьбой об обустройстве дороги для ряда населенных пунктов – деревень Гуреевка, Башковка, Михайловка. Ответ перед жителями держали районные власти. Проект должен войти в федеральную программу уже в 2019 году.

По всем обращениям Андрей Клычков дал поручения по проработке решения проблемных вопросов.