Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- У природы нет плохой погоды. Убеждаем себя на фоне апрельского похолодания. - От замысла к воплощению. Появится ли храм на Кривцовском мемориале? - Депутатский десант высадился сегодня в Залегощенском районе. - Вместо гаджетов - лозоплетение. Сегодня в Орле открылся традиционный детский фестиваль народного творчества.





Вести-Орёл

19 апреля 2018 года







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