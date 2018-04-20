Новости версия для печати Депутаты орловского Облсовета посетили Залегощенский район области Региональный парламент провел встречу с представителями органов местного самоуправления.



Облсовет приехал в Залегощенский район почти в полном составе, чтобы на месте поговорить с людьми и выяснить, какие направления в законотворческой деятельности не мешало бы отразить.



Народных избранников интересовало социально-экономическое развитие района, сфера бюджета и налогов, и передача обязанностей в сфере полномочий районной администрации – областной. Это повлечет за собой экономию бюджетных средств и не сорвёт обязательства местных и районных администраций перед налогоплательщиками.

Леонид Музалевский, председатель орловского Облсовета: «Сегодня необходимо поднятие собственной налогооблагаемой базы. Обсудили вопросы социальной политики, здравоохранения – это тоже серьёзная площадка для решения проблем кадровой политики и вопросов качественного обслуживания населения».





Антон Киселёв

20 апреля 2018 года







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