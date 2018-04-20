Новости версия для печати Уборка накануне большого субботника Завтра, 21 апреля, экологический десант высадится сразу в двух скверах Орла.



В 10 часов утра всех неравнодушных ждут на «Дворянке». Уборку приурочили и к предстоящему юбилею Тургенева, и к еще одной памятной дате - в мае 1903 года на левом берегу Орлика открыли городской сад, и уже 115 лет «Дворянка» принимает гостей.

Михаил Вдовин, председатель Попечительского совета по возрождению «Дворянского гнезда»: «Некоторые говорят: вот вы все убираете поросль, а где деревья? Деревья мы будем высаживать с помощью общественных организаций. Будет высажено 30 дубов, 20 лип. И часть дубов будет высажена на территории музея Лескова». Всего в Орле высадят 200 дубов – в честь юбилея классика. Деревья будут высажены в пяти местах. Саженцы - орловской селекции.



И завтра же в 9 часов утра сторонников и последователей комсомола ждут в одноименном сквере напротив главного корпуса ОГУ. Этот субботник станет отправной точкой в череде памятных мероприятий, посвященных 100-летию ВЛКСМ. Его отметят в октябре этого года.





Надежда Невматулина

20 апреля 2018 года







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