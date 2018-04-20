Новости версия для печати Время – читать (6+) Сегодня, 20 апреля, шесть орловских библиотек примут участие в акции «Библионочь». В этом году она посвящена 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева.



Гости ЦГБ им. А.С. Пушкина (Гостиная, 2) с 19:00 до 23:00 примут участие в театрализованном экскурсе из эпохи Тургенева в современность под названием «Провинциальные сюжеты: из минувшего в грядущее». Атмосферу тургеневской эпохи в литературной гостиной создадут сцены из спектаклей в исполнении артистов ОГАТ им. И.С. Тургенева, участников театральных студий «Ювента» и «Вариант», студентов Орловского колледжа культуры и искусств. В исполнении оркестра ансамбля «Славица» прозвучат народные мелодии, которые были так близки И.С. Тургеневу, сообщает пресс-служба ЦГБ им. А.С. Пушкина.



В этот вечер орловцев ждут мастер-классы по силуэтному вырезанию от Хельга Митрофанова и флористической мозаики (ошибана) от Исиды Андреевой. Порадует посетителей библиотеки выставка народных мастеров «Орловские промыслы» и фотовыставка «Классика в объективе».



Любители животных, наверняка, захотят принять участие в волонтёрской акции «Спасём Муму вместе» совместно с общественной организацией защиты животных «Забота». Почувствовать себя человеком другой эпохи смогут посетители салонных игр «Дворянские досуги». А ценителей мистики ждет открытие мира тайн и дворянских гаданий «У мадам Ленорман». Найти себе новых друзей поможет интерактивная игра «Найди меня». Любители интеллектуальных игр смогут проверить свою эрудицию и быстроту реакций в молодёжном квесте «Время открывать Тургенева». Отдохнуть и обменяться впечатлениями можно будет на традиционной чайной церемонии.



Самые яркие мгновения этого незабываемого вечера будут всплывать яркой вспышкой в памяти гостей библиотеки благодаря фотоснимкам, сделанным в фотосалоне «С видом на Дворянское гнездо» и конкурсе селфи «Библионочь – 2018».



Литературно-досуговая программа «Нескучный вечер или путешествие во времени» в ЦДБ им. И.А. Крылова (ул. Ленина, 16/20) с 18:00 до 21:00 пригласит любителей чтения в тургеневский Орел XIX века и пройдет с участием орловских писателей, детских творческих коллективов. Интерактивный показ «Тайны старого сундука» поддержит атмосферу того периода и познакомит читателей с народной культурой и бытом. Экстрим-чтение «Читаем Тургенева вместе, так интересней» пригласит маленьких читателей познакомиться с таинственными и загадочными историями Бежина луга. Творческие площадки с мастер-классами по рукоделию и различным техникам сумеют объединить детей и родителей.



В юношеской библиотеке-филиале № 8 (ул. Рощинская, 25) 20 апреля с 18:00 до 21:30 организована фотовыставка с видами старого города Орла, выставка-инсталляция по мотивам произведений И.С. Тургенева. Заглянув в Губернский театр, можно будет посмотреть спектакль с дивертисментом «Однажды в дворянской усадьбе». В книжной лавке можно будет полистать книги И.С. Тургенева и его современников и узнать интересные факты из жизни писателя.



В шахматном клубе «Ладья» можно поучаствовать в шахматном турнире, а в салоне-ателье «Мода времён Тургенева» совершить экскурс в историю моды, и, может быть, примерить какую-нибудь шляпку. Прекрасным завершением вечера станет чаепитие в Бисквитной лавке с пирожными «Испанский ветер» и конфетами «Бежин луг».



В Библиотечно-информационном центре им. В.Г. Еремина (Московское шоссе, 151) с 18:00 до 22:00 вас ждет выставка-дегустация «Кулинарные предпочтения И.С. Тургенева», конкурс рисунка «Тургеневские барышни», мастер-класс по изготовлению вытынанки «Собака», игровые программы «Тургенев – охотник» и «Меткий стрелок», концертная программа и поэтический марафон.



В детской библиотеке им. М. Горького (ул. С. Разина, 2) с 18:00 до 21:30 развернется музыкальная площадка с участием фольклорного ансамбля «Взойди солнце» и площадка «Умелые руки» с творческой мастерской «Орловский спис», мастер-классами «Цветы Спасского», «Тургеневский дуб», «Орловских кукол хоровод». С помощью виртуальной карты дети прогуляются по тургеневскому Орлу, вместе с театральной студией «Овация» вспомнят произведения писателя, поиграют в игры, которые были популярны в семье Тургеневых.



Сотрудниками библиотеки им. И.С. Тургенева (ул. Комсомольская, 386) с 18:00 до 22:00 подготовлен ряд площадок под девизом «Время читать Тургенева». Посетителей библиотеки ждут фотоэкспозиции «Планета – Тургенев» и «Русский европеец», виртуальные экскурсии и литературные викторины. Научный сотрудник музея Тургенева расскажет о союзе духовности и любви Тургенева и Полины Виардо. Жизнеутверждающая музыкальная программа, подготовленная Орловской детской хоровой школы, подарит гостям весеннее настроение.





Орловское Информбюро

20 апреля 2018 года







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