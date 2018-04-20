Новости версия для печати Россельхознадзор выявил еще четыре случая бешенства на территории Орловской области На этот раз опасное заболевание обнаружено у лис.



Специалисты Орловского референтного центра Россельхознадзора за период 12 по 18 апреля выявили 4 случая бешенства у лис в Орловской области. Положительные результаты зафиксированы на территории Мценского, Свердловского, Урицкого и Верховского районов.



На сегодняшний день в регионе лабораторно подтверждено уже 34 случая заболевания бешенством. Стоит отметить, что за весь 2017 год от смертельного вируса пали 30 животных, среди которых были как дикие, так и домашние.





Орловское Информбюро

20 апреля 2018 года







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