Новости версия для печати 24-летний орловец будет отвечать за то, что ударил по лицу сотрудницу полиции Инцидент произошел возле одного из ночных клубов.



Сотрудница ППС пыталась прекратить драку между двумя молодыми людьми, за что получила кулаком в лицо. В региональном следственном комитете возбуждено уголовное дело по статье «применение насилия в отношении представителя власти». Ответственность за нее – от крупного штрафа до лишения свободы.





Татьяна Напольских

20 апреля 2018 года







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