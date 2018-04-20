24-летний орловец будет отвечать за то, что ударил по лицу сотрудницу полиции

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пятница
20.04.2018
12:37:34
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24-летний орловец будет отвечать за то, что ударил по лицу сотрудницу полицииИнцидент произошел возле одного из ночных клубов.
Сотрудница ППС пыталась прекратить драку между двумя молодыми людьми, за что получила кулаком в лицо. В региональном следственном комитете возбуждено уголовное дело по статье «применение насилия в отношении представителя власти». Ответственность за нее – от крупного штрафа до лишения свободы.
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