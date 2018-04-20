Новости версия для печати Водителю фуры, который «снес» автомобиль ДПС с обочины, вынесли приговор В том ДТП один сотрудник полиции – погиб, двое – были травмированы.



23 октября 2017 года водитель, управляя грузовым автомобилем «DAF», нарушая правила дорожного движения, допустил столкновение с припаркованным на обочине служебным автомобилем ДПС «ВАЗ-2115». В результате произошедшего ДТП один сотрудник Госавтоинспекции скончался, двое – были госпитализированы.



Водителя большегруза приговорили к трем годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселения. Еще два года ему нельзя будет садиться за руль.





Татьяна Напольских

20 апреля 2018 года







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