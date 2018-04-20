Депутаты вновь вернулись к идее платных парковок в Орле

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пятница
20.04.2018
17:12:38
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Депутаты вновь вернулись к идее платных парковок в ОрлеТема была озвучена накануне на заседании одного из комитетов Горсовета.
Начальник управления архитектуры Виктор Булгаков рассказал, что на первом этапе планируется организовать 1719 парковочных мест. Предполагается обустройство несколько парковочных зон. Первой была названа Привокзальная площадь на 243 места, вторая зона - Гостиная пл., пл. Ермолова - на 962 места, и третья — места около администрации Орловской области и администрации города, сообщает сайт орловского Горсовета.
О цене пока не говорят. Впрочем, остается вопрос: не превратят ли ближайшие дворы в «бесплатные парковки»? Таким образом, предложение требует досконального изучения.
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