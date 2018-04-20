Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Без ДТП, но с пострадавшим. Пациент скорой помощи сегодня утром остановил автодвижение в центре Орла.



- Дополнительный доход в бюджет, или приговор газонам во дворах? Депутатам вновь предложили вернуться к идее платных парковок в Орле.



- Готовь осенний урожай – весной. Как определить готовность почты к посеву? Секреты «апрельских дачных работ» откроют профессионалы.

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Вести-Орёл

20 апреля 2018 года







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