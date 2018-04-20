Новости версия для печати Накануне депутаты орловского областного Совета провели весь день в Залегощенском районе Время было на то, чтобы пообщаться с местными жителями, обсудить самые наболевшие проблемы и попытаться вместе найти решение. Причем, ни одна сфера не была пропущена - говорили о нехватке ФАПов и трудоустройстве, о недостаточной материально-технической базе школ и проблемах местного самоуправления.



Районам нужна собственная налогооблагаемая база. Эта тема стала одной из основных на площадке по местному самоуправлению, которую вёл председатель Областного Совета народных депутатов. Участники разобрали вопрос на примере Залегощенского района. Большая часть средств в местный бюджет поступает из областного – почти 190 миллионов рублей. Собственные доходы района – около 130 миллионов. За счёт налогов эту цифру можно увеличить. А ещё можно сэкономить на расходах - за счёт объединения сельских поселений.

Леонид Музалевский, председатель орловского Облсовета: «В трех городах и в девяти муниципальных районах такое объединение произошло, где полномочия посёлка взяла на себя администрация. Это и есть серьёзная экономия денежных средств. Но что самое важное, чтобы не было срывов по исполнению всех полномочий, которые исполняло поселение». Развитие социальной сферы района обсуждалось сразу на нескольких площадках: «Строительство и ЖКХ», «Экономическая политика», «Образование» и «Медицина». На последней - депутаты рассказали районным медработникам о планах по закупке мобильных фельдшерско-акушерских пунктов. 65 миллионов рублей на них уже заложено. Безусловно, это улучшит качество медицинской помощи сельскому населению. Однако для более высоких показателей нужно увеличивать финансирование всей системы здравоохранения.

Анатолий Крючков, председатель комитета по здравоохранению, социальной политике и связям с общественными объединениями: «Ведущим моментом являются показатели здоровья населения. Показатели общественного здоровья – смертность, рождаемость, продолжительность жизни, заболеваемость. Именно от этих показателей надо отталкиваться при финансировании, при планировании». Проблемы школ и общественных организаций, работающих с молодёжью, народные избранники тоже не упустили. О них говорили на площадке, посвящённой «Образованию». Школьные педагоги практически хором высказались о слабой материально-технической базе. Многим не хватает спортивного инвентаря.



Помимо спорта, активно сельская молодёжь занимается и общественной жизнью. Волонтёры, например, огромное внимание, уделяют местным ветеранам. Они бывают у них практически каждый месяц - когда с подарками, когда просто побеседовать. Но юных активистов на весь район не наберётся и полсотни. Депутаты отметили, что работу по воспитанию подрастающего поколения нужно усилить.

Леонид Музалевский, председатель орловского Облсовета: «Ухаживать за воинскими захоронениями, это не просто взять кисточку и покрасить обелиск или оградку, а провести там урок мужества. Рассказать, для чего мы это делаем. Не для того, чтобы там навести блеск и сохранить этот памятник. Это - сохранение памяти». Также народные избранники побывали в гостях у самых юных залегощенцев – воспитанников социально-реабилитационного центра «Надежда». Депутаты пришли к ним с подарками. А завершился день Облсовета в районе волейбольным матчем. Со счётом 3:1 команда Облсовета обыграла хозяев – сборную Залегощенского района.









Антон Киселёв

20 апреля 2018 года







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