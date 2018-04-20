Новости версия для печати В Орле рухнула одна из стен аварийного дома по адресу Черкасская, 73 «А» Пострадавших нет.



Жильцов пострадавшего дома, а это восемь семей, переселили еще в прошлом году. Но вот соседи близлежащего дома - по адресу Черкасская, 71 - теперь беспокоятся за свою жизнь. Между оставшейся стеной и их домом всего полтора метра, если стена обвалится, то может повредить их квартиры.

Галина Селиванова, житель дома №73 по улице Черкасской: «Я вызвала службу спасения, они приехали, посмотрели и сказали, что весь дом будет огорожен. Но неизвестно, в какую сторону он рухнет». Зинаида Митина, житель дома № 71 по ул. Черкасской: «У нас тут проходит газовая труба, и может взрыв произойти». По словам жителей домов № 71 и № 73, их тоже обещали переселить, но без конкретной даты - с формулировкой до 2019 года.





Анна Вайсергисер

20 апреля 2018 года







На главную страницу





