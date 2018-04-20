Новости версия для печати Планы благоустройства Детского и Городского парка получили одобрение членов депутатского комитета по строительству и перспективному развитию Орла Главным аргументом послужило то, что эти территории не будут меняться кардинально. Речь идет лишь об их декоративной модернизации.



По проекту, в Городском парке вместо асфальта уложат брусчатку, проведут работы по озеленению, заменят фонари, лавочки и урны, уберут и некоторые не капитальные коммерческие строения. Главные преобразования коснутся фонтана. Его не просто капитально отремонтируют, он станет настоящей достопримечательностью областного центра. Его сделают музыкальным и светодинамичным.



Что касается Детского парка, то там есть одна проблема, на которую указал краевед Виктор Ливцов.

Виктор Ливцов, краевед: «Хотя и не стоит под охраной эта территория, но если мы делаем что-то, связанное с землей, то нужно помнить, что там территория древнего Городища, это 16 век, поэтому по закону требуется хотя бы проведение археологических разведок». Как заверили чиновники, никаких земляных работ не планируется. В порядок приведут амфитеатр и восстановят детский сухой фонтан, который уже давно находится в нерабочем состоянии. В целом планы по благоустройству двух главных орловских парков получили положительную оценку комитета. Теперь они пройдут обсуждение на ближайшей сессии Горсовета.





Оксана Гранн

20 апреля 2018 года







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