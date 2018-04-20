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ОНФ: «Лесу – да, свалкам – нет»

Это сегодня в очередной раз прозвучало в Орле. Убираться не в субботу, а каждый день – активисты так делают сами и призывают орловцев присоединиться. Уже завтра приведут в порядок сквер Коммунальник, а сегодня встретились на Тургеневском бережке. Почему в туристическом центре Орла так много мусора? На этот раз не искали ответ, а просто взяли в руки грабли и мешки и отправились на «Тургеневский бережок».

Впервые поэтическое название «Тургеневский бережок» месту в Городском парке, где находится памятник Тургеневу, дал Николай Лесков. Это было в 19-м веке. В веке 21-м высокий берег Оки – уже в туристических маршрутах и… на карте свалок.

Экологический отряд десантируется в центре Орла каждый год. Участники отряда считаю, что чисто именно там, где убирают.
Павел Меркулов, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Орловской области: «Порядочная хозяйка каждый день убирает дом - пыль протирает. Поэтому если убирать только по субботам, я думаю, что мы никогда не уберем город». 
Команда «за лопаты» дана после того, как мусор и опавшая листва расфасованы по пакетам. 40 красных дубов теперь поселились на Тургеневском бережке. Растут быстро, морозы и сильные ветра – им нипочём.
Михаил Гладышев, председатель Орловского областного отделения общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы»: «Саженцы привезли с хорошей корневой системой. Будем по всей технологии удобрять, обрабатывать, поливать. И надеемся, что они приживутся и достойно будут нам напоминать о 200-летнем юбилее Тургенева». 
«Лесу – да, свалкам – нет». Это не только надпись на табличке. Акция Общероссийского Народного фронта орловцев привлекает каждый год. А в городе постепенно появляются новые зелёные полосы. В прошлом году было посажено более 200 деревьев, около 190 - прижились.

На карте свалок Орловской области – 183 объекта. Меньше половины из них отмечены зелёным цветом – это значит, что там проблема решена. Задача активистов на все «серые полигоны» - и маленькие, и большие - повесить зелёный замок.


Надежда Невматулина
20 апреля 2018 года

 


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