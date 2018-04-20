Новости версия для печати С сегодняшнего дня в Орловской области разрешено плавание маломерных судов Официальное открытие навигации прошло на центральной спасательной станции Орла.



Дату начала навигационного периода ежегодно определяет областная комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности. С первого ноября прошлого года по сегодняшний день использовать маломерные суда на законном основании могли только сами спасатели. Впрочем, открытие навигации напрямую затрагивает лишь небольшую часть орловцев.

Елена Переверзева, врио начальника отдела ГИМС ГУ МЧС России по Орловской области: «На данный момент в ГИМС состоит на учете более тысячи маломерных судов, 1048 судоводителей. На учете состоят моторные суда, гидроциклы, а также гребные суда. В это время самое главное соблюдать безопасность движения маломерных судов, соблюдать правила пользования водными объектами Орловской области» Сотрудники отдела ГИМС провели на Оке традиционную тренировку, отработав задержание маломерного судна, владелец которого не подчинился инспекторам. Второй вводной тренировки стало падение рыбака из гребной лодки в воду. И погоня и спасение на воде были выполнены на «отлично».





Иван Суверин

20 апреля 2018 года







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