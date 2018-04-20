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Дороги и мусор

С микрорайона Болховский будет начинаться третья очередь улицы Раздольная. Её строительство сейчас проектирует «Орёлгосзаказчик». Западный обход нашёл инвестора, а региональный оператор по переработке ТБО должен будет заключить договоры на вывоз мусора со всеми жителями области.

На ремонт мостов в Ливнах и Мценске в этом году дополнительно выделено почти 130 миллионов рублей. Мост «Дружба» в Орле тоже будет этим летом ремонтироваться. Но обновление дорожного покрытия власти изыскали средства вне Дорожного Фонда.

А вот к приходу будущего регионального оператора по обращению с ТБО региональные власти ещё не совсем готовы. Например, не определились с тарифами.

Денис Блохин, руководитель Департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области: «До конца декабря 2017 года у нас в оплату ТБО входила плата за негативное воздействие. Если бы мы выбрали регионального оператора в прошлом году, то эта плата за негативное воздействие по федеральному законодательству обязала бы нас повысить тариф в пять раз».

Также законодательно не была закреплена обязанность за кем-либо устанавливать контейнерные площадки и сами контейнеры. Этот пробел тоже отодвинул приход регионального оператора в нашу область.