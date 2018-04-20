Новости версия для печати В Орле продолжаются обсуждения по поводу установки бюстов героев-разведчиков Василия Образцова и Ивана Санько Сегодня состоялся круглый стол с участниками Попечительского совета, поисковых объединений и краеведческого сообщества.



Споры получись жаркими. Во главе угла - вопрос о месте расположения памятников. Рассматриваются два варианта: бульвар Победы и сквер Танкистов. Если будет выбран бульвар, то тогда нужна концепция насыщения места. Чтобы получился завершенный образ Аллеи Славы. Ну, а сквер Танкистов, который находится рядом с местом подвига, требует научно-исследовательской экспертизы, поскольку там есть захоронения. Мнения и в этот раз разделились. Напомним, что принять участие в опросе может каждый. Голосование проводится на сайтах областной городской администраций, а также в соцсетях. Итоги будут подведены 15 мая, на заседании градостроительного совета. На нем и определиться место установки бюстов.





Татьяна Дьяконова

20 апреля 2018 года







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