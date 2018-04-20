Новости версия для печати МЧС: На Орловщине вновь ожидается ухудшение погодных условий Ближайшие выходные не порадуют солнечными днями. В субботу и воскресенье ожидаются осадки. Синоптики предупреждают об усилении ветра до 22 метров в секунду.



По прогнозу синоптиков в ближайшие сутки территории Орловской области переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшие, местами умеренные дожди. Ветер западный ночью 5-10, днем 9-14, местами до 22 м/с. Температура воздуха ночью +2°С…+7°С и днем +14°С…+19°С.





Татьяна Дьяконова

20 апреля 2018 года







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