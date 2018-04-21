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В Орле начинают работу тематические ярмарки выходного дня

Ярмарка будет посвящена дачному сезону. На ярмарке будут представлены семена, саженцы, рассады и средства для защиты растений. Такая же торговая площадка развернется и на следующих выходных. Еще одна тематическая ярмарка – «Медовая» - пройдет 11 и 12 августа. Следом за ней стартует продажа плодоовощных культур под названием «Дары осени».



Помимо ярмарок выходного дня, у входа в Городской парк 5 августа будет организована выставка современных и традиционных ремесел.

Тематические ярмарки будут проходить на традиционных для Орла площадках: Комсомольской площади (в районе дома №78), ул. Узловой, 2 (район Лужки), ул. Металлургов,17 (район МАУК «КДЦ» Металлург), ул. Бурова, 1А и на площади Маршала Жукова .