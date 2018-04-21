Новости версия для печати По итогам прошедшего года хирурги Областной клинической больницы достигли очередной рекордной планки Они выполнили более 15 тысяч операций за год.



Ежедневно в 20-ти операционных Областной больницы выполняет 30 – 40 оперативных вмешательств. Оперативная активность стала более чем 70%. Александр Чумак, заместитель главного врача Областной клинической больницы по хирургии: «Мы стали больше оперировать эндоскопически, прежде всего такие заболевания как грыжи, острый аппендицит, и это существенно. Потому, что теперь пациент может уйти домой не как раньше на седьмой-восьмой-десятый день, а значительно раньше. Два-три дня и пациент может уходить домой». В области рентген-хирургии было выполнено более 1000 коронографических исследований и установлены сотни стентов. По федеральным квотам было выполнено почти 300 операций по эндопротезированию суставов. Освоены новые операции. В этом году некоторые виды операций будут выполняться в режиме одного дня или дневного стационара.





Елена Литинская

21 апреля 2018 года







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