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суббота
21.04.2018
20:26:57
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Селу Красное Залегощенского района присвоено почетное звание Орловской области «Населенный пункт воинской доблести»Врио губернатора области Андрей Клычков подписал соответствующий указ.
Почетное звание «Населенный пункт воинской доблести» присвоено за мужество, стойкость и героизм, проявленные защитниками села в борьбе за свободу и независимость Отечества, сообщает информационный портал Орловской области.
В районе села разворачивались боевые действия наступательной операции на Орловско-Брянском направлении начала 1943 года. После кровопролитных сражений 9 марта 1943 года село Красное было освобождено от сил неприятеля, но в окрестностях бои продолжились.
В течение семидневных боев за населенный пункт Красная Армия потеряла около 1,5 тыс. бойцов, было ранено 4 тыс. солдат и офицеров.
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