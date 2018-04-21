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Селу Красное Залегощенского района присвоено почетное звание Орловской области «Населенный пункт воинской доблести»

Почетное звание «Населенный пункт воинской доблести» присвоено за мужество, стойкость и героизм, проявленные защитниками села в борьбе за свободу и независимость Отечества, сообщает информационный портал Орловской области.

В районе села разворачивались боевые действия наступательной операции на Орловско-Брянском направлении начала 1943 года. После кровопролитных сражений 9 марта 1943 года село Красное было освобождено от сил неприятеля, но в окрестностях бои продолжились.

В течение семидневных боев за населенный пункт Красная Армия потеряла около 1,5 тыс. бойцов, было ранено 4 тыс. солдат и офицеров.