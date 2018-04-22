С 2018 года произошли некоторые изменения в работе фондов обязательного медицинского страхования

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С 2018 года произошли некоторые изменения в работе фондов обязательного медицинского страхованияСвою деятельность начали представители третьего уровня. Комментарий члена Совета Федераций Федерального Собрания РФ Владимира Круглого.
В 2016 году был принят закон, согласно которому начала выстраиваться трехуровневая система страховых представителей.
Напомним, что первый уровень – это колл-центры, куда круглосуточно каждый застрахованный может обратиться с вопросом о том, где и как можно получить бесплатную медицинскую помощь на территории нашей страны. Второй уровень медицинских поверенных занимается организацией медицинской помощи – плановой госпитализацией застрахованных лиц, диспансеризацией и.т.д. С начала года начали работу страховые поверенные третьего уровня.
Владимир Круглый, член Совета Федераций Федерального Собрания РФ: «Это эксперты, это обязательно врачи высокого уровня, профессора, те люди, которые знают в деталях организацию медицинской помощи, и они занимаются разбором конфликтных ситуаций между врачами, между пациентами и врачами - в этом и состоит их основная функция».
При конфликтной ситуации или неудовлетворенности медицинским обслуживанием, можно обращаться напрямую в свою страховую компанию к поверенными третьего уровня для правовой коррекции ситуации.