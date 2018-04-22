В Орле ограничили доступ к аварийным домам

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воскресенье
22.04.2018
22:46:20
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В Орле ограничили доступ к аварийным домамК настоящему времени в девяти расселенных аварийных домах заколочены двери и окна.
Из них два объекта расположены в границах улиц Лескова и Полесской, остальные - в районе ул. Холодной и Широко-Холодной. В ближайшее время доступ будет ограничен в домах № 6 и № 30 на ул. Карачевской. В декабре запланированы мероприятия по сносу аварийных домов по адресам Автовокзальная, 12 и Лескова, 12 .
Что касается дома № 55 на ул. Старо-Московской, есть решение суда, которое обязывает администрацию города ограничить доступ как внутрь дома, так и на территорию. Смета уже составлена. Ориентировочная стоимость работ - 200 тысяч рублей.
Как сообщает сайт городской администрации, Александр Муромский поручил оперативно провести необходимые работы для ограничения доступа как в этот дом, так и в расселенный дом № 68 по набережной Дубровинского, в который в минувшие выходные проникли люди, разбив окно на первом этаже.
Предполагается также в дальнейшем оградить территории вокруг расселенных объектов.
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