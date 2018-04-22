Новости версия для печати В Орле ограничили доступ к аварийным домам К настоящему времени в девяти расселенных аварийных домах заколочены двери и окна.



Из них два объекта расположены в границах улиц Лескова и Полесской, остальные - в районе ул. Холодной и Широко-Холодной. В ближайшее время доступ будет ограничен в домах № 6 и № 30 на ул. Карачевской. В декабре запланированы мероприятия по сносу аварийных домов по адресам Автовокзальная, 12 и Лескова, 12 . Что касается дома № 55 на ул. Старо-Московской, есть решение суда, которое обязывает администрацию города ограничить доступ как внутрь дома, так и на территорию. Смета уже составлена. Ориентировочная стоимость работ - 200 тысяч рублей. № 68 по набережной Дубровинского, в который в минувшие выходные проникли люди, разбив окно на первом этаже. Как сообщает сайт городской администрации, Александр Муромский поручил оперативно провести необходимые работы для ограничения доступа как в этот дом, так и в расселенный дом, в который в минувшие выходные проникли люди, разбив окно на первом этаже. Предполагается также в дальнейшем оградить территории вокруг расселенных объектов.





Орловское Информбюро

22 апреля 2018 года







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