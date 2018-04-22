Новости версия для печати На портале Орловской области проводится акция «Поздравь ветерана» Каждый может направить поздравление участнику Великой Отечественной войны – своему родному человеку, знакомому или соседу.



Можно рассказать о жизни конкретного человека, его боевых подвигах или поблагодарить всех ветеранов за спасение нашей страны и всего мира от фашизма. Текст поздравления обязательно будет опубликован на информационном портале Орловской области и направлен ветерану по почте.

Поздравь ветерана





Орловское Информбюро

22 апреля 2018 года







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