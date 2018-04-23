Новости версия для печати Профессиональный праздник отметили органы самоуправления Это праздник сотрудников поселковых, сельских, городских и иных структур муниципалитетов.



Напомним, праздничный календарь России дополнили в 2012 году, а с 2013-го практически во всех регионах начали проводить тождественные мероприятия.



20 апреля, в канун праздника, в большом зале мэрии Орла состоялось торжественное мероприятие, посвященное профессиональному празднику сотрудников муниципалитета.



К коллегам обратился глава администрации города Орла Александр Муромский: «Муниципальные служащие должны идти в ногу со временем, а иногда и опережать его, быть креативными, постоянно получать новые передовые знания. Только таким образом мы сможем дать новый импульс социально-экономическому развитию вверенного нам муниципального образования «Город Орел». В городской власти много сотрудников, которые полностью соответствуют требованиям и службы, и времени, выполняя с самоотдачей порой невероятно сложные задачи. От всей души поздравляю вас с праздником, уважаемые друзья, благодарю за совместную работу и желаю каждому из вас здоровья, благополучия и новых профессиональных достижений во благо нашего муниципалитета!».



Региональная власть будет оказывать всю возможную поддержку муниципалитетам, городу Орлу. В списке актуальных вопросов ремонт дорог, создание современной транспортной развязки, развитие туризма.





Мария Семак

23 апреля 2018 года







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