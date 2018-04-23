Администрация Орла приобрела квартиры для детей-сирот

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понедельник
23.04.2018
17:35:00
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Администрация Орла приобрела квартиры для детей-сиротВ областном центре прошел аукцион на приобретение 67 квартир для детей-сирот. Сумма сделки составила 114 млн рублей.
По итогам электронного аукциона контракт выиграло ПАО «Орелстрой». По условиям, после заключения контракта застройщик предоставит 67 квартир за 98 млн 173 тыс. рублей общей площадью не менее 28 кв.м. и не более 45 кв.м.
На сэкономленные в результате торгов 16 млн рублей также будут приобретены квартиры для детей-сирот, сообщает сайт городской администрации
Контракт с «Орелстроем» планируется заключить до конца апреля, а до 20 декабря - передать квартиры нуждающимся.
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