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Администрация Орла приобрела квартиры для детей-сирот

По итогам электронного аукциона контракт выиграло ПАО «Орелстрой». По условиям, после заключения контракта застройщик предоставит 67 квартир за 98 млн 173 тыс. рублей общей площадью не менее 28 кв.м. и не более 45 кв.м.

На сэкономленные в результате торгов 16 млн рублей также будут приобретены квартиры для детей-сирот, сообщает сайт городской администрации

Контракт с «Орелстроем» планируется заключить до конца апреля, а до 20 декабря - передать квартиры нуждающимся.