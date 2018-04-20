Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Под машину по собственному желанию. Пациент «Скорой помощи» сегодня «остановил» Орел. - Непростая задачка. Почему из пункта «А» в пункт «Б» школьный автобус не доедет? - Самоснос. Выселенный дом на Черкасской начинает разрушаться. - «Лесу – «да», свалкам – «нет». Активисты ОНФ привели в порядок Тургеневский бережок. - Попутного ветра. На Орловщине открыта навигация.

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Вести-Орёл

20 апреля 2018 года







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