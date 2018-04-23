Новости версия для печати За прошедшие выходные на территории Орловской области было зарегистрировано 36 ДТП Среди них 3 ДТП, в результате которых два человека получили телесные повреждения, один человек погиб.



21 апреля в 16:20 водитель, управлял автомобилем «Ваз 2114» следовал по автодороге Северный подъезд к городу Орлу, где допустил съезд с автодороги на обочину, слева по ходу движения, с последующим опрокидыванием транспортного средства. В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ 2114 получил повреждения.



21 апреля в 21:10 водитель, управляя автомашиной «Шевроле Лачетти» следовал по ул. Циолковского и при осуществлении левого поворота в районе д.119 по ул. Васильевской допустил наезд на пешехода – мужчину, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. При ДТП пешеход получил телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение.



22 апреля в 10:55 в дежурную часть поступило сообщение о том, что произошло ДТП, имеется пострадавший, который зажат в кабине машины. В ходе проверки сообщения было установлено, что недалеко от деревни Чермошное Троснянского района, примерно в 01 час ночи водитель 1993 г.р., управляя транспортным средством «УРАЛ 4320», при движении задним ходом допустил съезд в пруд, с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель скончался на месте.





Орловское Информбюро

23 апреля 2018 года







На главную страницу





