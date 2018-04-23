Новости версия для печати На Орловщине выявили еще два случая бешенства На этот раз - в Мценском районе.



Как сообщают в орловском референтном центре Россельхознадзора, от вируса бешенства погибли лисы.



В общей сложности в Орловской области уже выявлено 36 лабораторно подтвержденных случаев. Для сравнения, за весь прошлый год было 30. Защитить домашних животных можно при помощи вакцинации.





Татьяна Напольских

23 апреля 2018 года







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