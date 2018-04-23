Новости версия для печати Сегодня в Орле, как и по всей России, стартовала европейская неделя иммунизации По телефонам горячей линии, которая работает в Орле, Мценске, Ливнах, Кромах и Верховье, специалисты Роспотребнадзора ответят на все вопросы.



Отправляясь в другие страны, стоит заранее узнать, какие прививки сделать, чтобы защититься от «местных» инфекций. Номера телефонов горячей линии есть на официальном сайте ведомства.





Татьяна Напольских

23 апреля 2018 года







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