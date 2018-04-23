Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Предупредить проще, чем тушить. Сегодня в крупном торговом центре Орла прошли очередные учения. - Давайте знакомиться. Ответственность за орловскую медицину теперь несет белгородский хирург. - Вернули из боя. Поисковики обнаружили самолет и останки летчика. - Десантом по мусору. Не дожидаясь официального субботника, орловцы вышли, чтобы привести в порядок улицы и скверы и посадить молодые деревья. СМОТРЕТЬ ВЫПУСК





Вести-Орёл

23 апреля 2018 года







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