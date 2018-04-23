Новости версия для печати В Орле наградили победителей городского поэтического конкурса «Детство – сказка, в которой живем!» Дети читали стихи орловской поэтессы, композитора Людмилы Внуковой.



Профессиональному жюри пришлось нелегко, в заключительном этапе участие приняли 150 детей, из которых пришлось выбрать самых – самых.



Конкурс маленьких чтецов в Орле проходит в рамках государственной программы «Десятилетия Детства в России». С февраля по апрель в дошкольных учреждениях проходил первый этап конкурса, по результатам которого из 150 мальчишек и девчонок выбрали победителей.



Дети читали стихи о Родине, о мире, о детстве.

Людмила Внукова поэтесса, композитор, автор-исполнитель, лауреат литературной премии Петра Проскурина и Международных конкурсов: «Главное – приносит людям тепло, добро, радость. Что я могу делать? Я могу весь мир обнимать душой!». Праздник поэзии пролетел как мгновение. Присутствующие получили заряд бодрости и прекрасного настроения, ну а победителям конкурса вручили почетные грамоты и сладкие призы.





Юлия Опанасюк

23 апреля 2018 года







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