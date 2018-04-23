Новости версия для печати Здравоохранением Орловской области займётся белгородец Сегодня глава региона Андрей Клычков представил нового руководителя департамента.



Им стал Иван Залогин. До 2015 он года занимал аналогичную должность в Белгородском правительстве. В прошлом - хирург, начальник госпиталя для ветеранов войны.

Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Мы получили достаточно большое количество позитивных слов поддержки со стороны и белгородских коллег, и федеральных. Предстоит тяжелая, большая, но интересная работа. Есть много хорошего, что в Орловской области существует, но есть много направлений, которые нужно развивать».





Надежда Невматулина

23 апреля 2018 года







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