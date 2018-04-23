В музее Ивана Бунина расцвела иерихонская роза

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понедельник
23.04.2018
17:33:58
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В музее Ивана Бунина расцвела иерихонская розаУдивительное растение, которое является символом возрождения, символом жизни классик описал в одном из своих рассказов.
Это пасхальное мероприятие стало уже традицией для музея. Музыканты, актеры отдают дань памяти таланту писателя. Все действо происходит вокруг растения, которое растет только в Палестине – розы Иерихона. Годами оно может храниться сухим и безжизненным, но стоит положить его в воду и оно оживает.
Через некоторое время роза становится совершенно зеленой, и в этом собственно и состоит чудо, которого мы все иногда так ждем, символом воскресения и веры в вечную жизнь.
Писатель признавался, что перед написанием «Розы Иерихона» он посетил центр святой земли. Это произвело на него очень сильное впечатление и навсегда осталось в его памяти как нечто яркое и прекрасное. Рассказ «Роза Иерихона» стал одним из тех произведений, которые входят в список шедевров русской литературы, где в философской форме Бунин знакомит своих читателей с восточными традициями.
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