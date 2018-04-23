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понедельник
23.04.2018
17:34:01
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В Орле «Библионочь» прошла под знаком Тургенева (6+)Все библиотеки города - и взрослые, и детские - распахнули свои двери для читателей.
С каждым годом Всероссийская акция в поддержку чтения «Библионочь» становится все более популярной, и привлекает все больше тех, кто хочет познакомиться с авторами, книгами, новыми людьми в необычной обстановке.
В этом году практически во всех библиотеках города главным действующим лицом действа был наш земляк – писатель Иван Сергеевич Тургенев.
В детской библиотеке имени Пришвина можно было увидеть прекрасные работы по металлу, посвященные 200-летию классика. Их выполнили педагог и студенты Орловского художественного училища. В большом зале библиотеки был открыт литературный салон - с музыкой и танцами. Кстати, успехом пользовались шахматы и шашки. А тех, кто не может прожить без селфи, ждал портрет Тургенева. Рядом с ним делали фото девушки, одетые по моде 19 века. Кстати, в этот вечер здесь учили и веер смастерить, и красиво платок повязать.
Во всех уголках библиотеки кипела вечерняя жизнь. Для маленьких детей это скорее библиосумерки. Малыши с удовольствием слушали рассказ о детстве нашего великого земляка.
А в библиотеке имени Крылова в это время проходило библиопутешествие. Можно было принять участие в квестах, насладиться литературными композициями, и даже спеть караоке. Творческих площадок предлагалось столько, что остановить свой выбор на чем-то одном было очень трудно. Хотелось и кроссворды решать, и в тавлеи играть.
Многие в это вечер пришли в библиотеку с совсем маленькими детьми. Родители отметили, что такие мероприятия позволяют отвлечь детей от компьютера.
В этот вечер в библиотеке Пушкина прошла Тургениана. Устроители предложили посетителям театрализованный экскурс из эпохи Тургенева в современность под названием «Провинциальные сюжеты: из минувшего в грядущее». В литературной гостиной атмосферу тургеневской эпохи создали сцены из спектаклей в исполнении артистов ОГАТ им. И.С. Тургенева, участников театральных студий «Ювента» и «Вариант», студентов Орловского колледжа культуры и искусств. В исполнении оркестра ансамбля «Славица» прозвучали народные мелодии, которые любил И.С. Тургенев.
Но посетители могли не только наблюдать, но и участвовать – например, в мастер-классе. Лучшие орловские рукодельницы учили вышивать в исконно орловской манере. Освоить спис под силу каждому, говорят они.
Почувствовать себя человеком другой эпохи смогли посетители салонных игр «Дворянские досуги». А ценители мистики – узнать свою судьбу в салоне гаданий «У мадам Ленорман».
В этот вечер не остались без внимания и братья наши меньшие. Именно здесь, в библиотеке, у бездомных собак появилась возможность обрести хозяев. Волонтеры назвали эту акцию «Спасем Му-му вместе».
В другом зале молодые фотографы представили свои работы, где в образах литературных персонажей – наши современники. Состоялось и голосование - каждый посетитель смог отдать свой голос за любимое произведение Тургенева.
Всего в эту ночь гостей принимали семь городских библиотек, и в каждой была собственная уникальная программа.
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