Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


понедельник
23.04.2018
17:34:08
Новости
Выборы Президента России 18 марта 2018 года
Все новости
Видео

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Провинциалы
Парк культуры
Пульс
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Мобильный репортёр
Пьедестал
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив
Новости версия для печати

Орел. Аппаратное совещание в администрации области

Областную «Дорожную службу» власти пытаются поддержать контрактами на ямочный ремонт и на содержание дорог. А стройматериалы для дорожного полотна теперь планируют закупать, не выезжая за пределы региона – об этом говорили на аппаратном совещании в администрации. Поможет ли это решить одну из основных бед страны, хотя бы в масштабах одной области? Какой бизнес в Орле, по мнению главы региона, самый популярный этой весной? И как регион справился с субботним разгулом стихии?

В первый день рабочей недели распогодилось. Синоптики обещают, что со среды столбики термометров уверенно поползут вверх. Ну, а регион продолжает устранять последствия шквалистого ветра и дождя, которые обрушились на область в эти выходные. 
 
Поваленные деревья, перевернутый остановочный павильон, сорванные ветром вывески. Пользователи социальных сетей не скупились на фотографии и комментарии. Субботний разгул стихии обесточил в разной степени почти полторы сотни населенных пунктов региона. Наиболее сильно пострадал Орловский район. Но сейчас там последствия урагана устранены. 
Александр Бударин, первый зам. губернатора и председателя правительства Орловской области: «В настоящее время частично отключены некоторые населенные пункты Мценского района. Ситуация - на контроле». 
С «погодной темы» началось совещание в администрации региона. Вопрос, который тоже стоит на контроле и который зависит от прогнозов синоптиков, – дороги. Пока сезон весеннего ремонта раскачивается, малый «дорожный» бизнес собирает прибыль.
Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Сейчас самый популярный бизнес в Орле – ремонт дисков. Уже на каждом углу эти объявления. До 15 мая необходимо сделать все дороги. Если откладывали и не делали, то давайте теперь ускоримся». 
Ускорение и модернизация в этом году ждет и областную «Дорожную службу». Больше 70% техники - изношено. На предприятии провели оптимизацию. Убыточный в 2016 году ГУП прошлый год закончил с чистой прибылью почти в 4 млн. рублей.
Александр Студенников, и.о. директора ГУП ОО «Дорожная служба»: «Имеются заказы на порядка 900 млн. рублей, и мы продолжаем участвовать во всех аукционах, торгах, чтобы скомплектовать этот план». 
Но асфальтовым заводам нужна модернизация. Тем более что сейчас «Дорожная служба» вынуждена покупать песок и щебень в соседних регионах. Чтобы помочь предприятию, решено было разрабатывать свои месторождения: в Краснозоренском районе и Новой Деревне. Сейчас оформляются документы. 
Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Строительные материалы, которые находятся на территории области, которые мы можем здесь добывать, они должны здесь добываться и нами использоваться. Мы говорим о финансовом оздоровлении ГУП «Дорожная служба», в итоге есть абсолютно очевидные вещи, которые мы не реализуем». 
Поговорили на совещании и о дольщиках. «Обманутыми» себя считают жители двух проблемных домов: на Раздольной и Панчука. Еще две многоэтажки – в категории «потенциальных» проблемных. В Орле выход нашли: инвестор получает земельный участок без торгов, взамен - достраивает дом. Слово – за депутатами. Вопрос вынесен на апрельскую сессию Облсовета.
 



Надежда Невматулина
23 апреля 2018 года

 


На главную страницу
© 2002−2018 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта