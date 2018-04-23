Новости версия для печати Орел. Аппаратное совещание в администрации области Областную «Дорожную службу» власти пытаются поддержать контрактами на ямочный ремонт и на содержание дорог. А стройматериалы для дорожного полотна теперь планируют закупать, не выезжая за пределы региона – об этом говорили на аппаратном совещании в администрации. Поможет ли это решить одну из основных бед страны, хотя бы в масштабах одной области? Какой бизнес в Орле, по мнению главы региона, самый популярный этой весной? И как регион справился с субботним разгулом стихии?



В первый день рабочей недели распогодилось. Синоптики обещают, что со среды столбики термометров уверенно поползут вверх. Ну, а регион продолжает устранять последствия шквалистого ветра и дождя, которые обрушились на область в эти выходные. Поваленные деревья, перевернутый остановочный павильон, сорванные ветром вывески. Пользователи социальных сетей не скупились на фотографии и комментарии. Субботний разгул стихии обесточил в разной степени почти полторы сотни населенных пунктов региона. Наиболее сильно пострадал Орловский район. Но сейчас там последствия урагана устранены. Александр Бударин, первый зам. губернатора и председателя правительства Орловской области: «В настоящее время частично отключены некоторые населенные пункты Мценского района. Ситуация - на контроле». С «погодной темы» началось совещание в администрации региона. Вопрос, который тоже стоит на контроле и который зависит от прогнозов синоптиков, – дороги. Пока сезон весеннего ремонта раскачивается, малый «дорожный» бизнес собирает прибыль. Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Сейчас самый популярный бизнес в Орле – ремонт дисков. Уже на каждом углу эти объявления. До 15 мая необходимо сделать все дороги. Если откладывали и не делали, то давайте теперь ускоримся». Ускорение и модернизация в этом году ждет и областную «Дорожную службу». Больше 70% техники - изношено. На предприятии провели оптимизацию. Убыточный в 2016 году ГУП прошлый год закончил с чистой прибылью почти в 4 млн. рублей. Александр Студенников, и.о. директора ГУП ОО «Дорожная служба»: «Имеются заказы на порядка 900 млн. рублей, и мы продолжаем участвовать во всех аукционах, торгах, чтобы скомплектовать этот план». Но асфальтовым заводам нужна модернизация. Тем более что сейчас «Дорожная служба» вынуждена покупать песок и щебень в соседних регионах. Чтобы помочь предприятию, решено было разрабатывать свои месторождения: в Краснозоренском районе и Новой Деревне. Сейчас оформляются документы. Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Строительные материалы, которые находятся на территории области, которые мы можем здесь добывать, они должны здесь добываться и нами использоваться. Мы говорим о финансовом оздоровлении ГУП «Дорожная служба», в итоге есть абсолютно очевидные вещи, которые мы не реализуем». Поговорили на совещании и о дольщиках. «Обманутыми» себя считают жители двух проблемных домов: на Раздольной и Панчука. Еще две многоэтажки – в категории «потенциальных» проблемных. В Орле выход нашли: инвестор получает земельный участок без торгов, взамен - достраивает дом. Слово – за депутатами. Вопрос вынесен на апрельскую сессию Облсовета.





Надежда Невматулина

23 апреля 2018 года







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