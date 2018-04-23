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Сегодня в Орле отметили День местного самоуправления

Самые активные члены областных территориальных органов были приглашены в администрацию региона на праздничный концерт и награждение почетными грамотами.

Территориальное общественное самоуправление должно быть эффективным. Поэтому ещё в конце прошлого года все районы области получили почти 115 миллионов рублей, на решение самых острых для населения проблем. Теперь от активистов территориального общественного самоуправления требуется помощь в обеспечении устойчивого экономического роста районов, социального благополучия населения. Кроме того, около 230 миллионов рублей область получила на благоустройство общественных пространств. Каждое муниципальное образование получит часть средств, органам местного самоуправления теперь предстоит грамотно распорядиться деньгами.
Леонид Музалевский, председатель орловского Облсовета: «В структуре законодательной базы региона вопросы местного значения занимают солидную часть. В прошлом году, из 132 законов десятая часть относится именно к этой сфере».
Глава региона Андрей Клычков и председатель Облсовета Леонид Музалевский поздравили активистов территориального общественного самоуправления с профессиональным праздником и вручили им грамоты за многолетний добросовестный труд. А районные творческие коллективы организовали для них праздничный концерт.
 



Антон Киселёв
23 апреля 2018 года

 


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