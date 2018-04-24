Орловская детская школа искусств имени Кабалевского отметила 45-летие (12+)

Здесь каждого смогут увлечь, помогут найти свой путь в творчестве. Для кого-то это останется лишь увлечением, для кого-то - превратится в смысл жизни, главное, чтобы огонек прекрасного навечно поселился в душе.

Педагоги школы - настоящие профессионалы, это учителя с большой буквы. Многие из них стояли у истоков создания школы и продолжают работать здесь по сей день. У каждого педагога здесь свой звездный калейдоскоп. В исполнении их учеников звучат самые разные произведения - от классики до эстрады.

Римма Логвинова, директор Орловской детской школы искусств им. Д.Б. Кабалевского: «Школа увлечена новыми проектами, новыми идеями, и мы с оптимизмом смотри в будущее, и мы надеемся, что наши планы свершатся и все наши идеи воплотятся в жизнь».

Поздравить школу с 45-летием в этот день собралось много гостей, но, пожалуй, самым дорогим стал внук Дмитрия Кабалевского.

Василий Щербаков, пианист, композитор, педагог (внук Д.Б. Кабалевского): «Школа живет очень творческой жизнью, я вижу разные направления, поэтому я здесь получил заряд настоящего искусства, и это очень интересно».

Настоящим сюрпризом и подарком воспитанникам и преподавателям школы к юбилею стало творческое общение с Василием Щербаковым. Для них всемирно известный музыкант провел лекцию-концерт и мастер-класс.

Любить, ценить и говорить на языке искусства - это главная миссия, которую вот уже 45 лет несет в мир школа имени Кабалевского. И совершенно не важно, сколько ее воспитанников станут великими музыкантами, художниками или актерами, главное, чтобы каждый их них стал личностью, которая ценит прекрасное во всех его проявлениях.