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Орловская детская школа искусств имени Кабалевского отметила 45-летие (12+)

45 лет там взращивают таланты. И это в очередной раз доказали воспитанники школы - большой концерт собрал настоящее «созвездие». Интересен он был еще и тем, что к юным артистам приехал внук Дмитрия Кабалевского.

Здесь каждого смогут увлечь, помогут найти свой путь в творчестве. Для кого-то это останется лишь увлечением, для кого-то - превратится в смысл жизни, главное, чтобы огонек прекрасного навечно поселился в душе.
 
Педагоги школы - настоящие профессионалы, это учителя с большой буквы. Многие из них стояли у истоков создания школы и продолжают работать здесь по сей день. У каждого педагога здесь свой звездный калейдоскоп. В исполнении их учеников звучат самые разные произведения - от классики до эстрады. 
Римма Логвинова, директор Орловской детской школы искусств им. Д.Б. Кабалевского: «Школа увлечена новыми проектами, новыми идеями, и мы с оптимизмом смотри в будущее, и мы надеемся, что наши планы свершатся и все наши идеи воплотятся в жизнь».
Поздравить школу с 45-летием в этот день собралось много гостей, но, пожалуй, самым дорогим стал внук Дмитрия Кабалевского.
Василий Щербаков, пианист, композитор, педагог (внук Д.Б. Кабалевского): «Школа живет очень творческой жизнью, я вижу разные направления, поэтому я здесь получил заряд настоящего искусства, и это очень интересно».
Настоящим сюрпризом и подарком воспитанникам и преподавателям школы к юбилею стало творческое общение с Василием Щербаковым. Для них всемирно известный музыкант провел лекцию-концерт и мастер-класс.
 
Любить, ценить и говорить на языке искусства - это главная миссия, которую вот уже 45 лет несет в мир школа имени Кабалевского. И совершенно не важно, сколько ее воспитанников станут великими музыкантами, художниками или актерами, главное, чтобы каждый их них стал личностью, которая ценит прекрасное во всех его проявлениях.



Оксана Гранн
23 апреля 2018 года

 


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