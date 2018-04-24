Новости версия для печати Орловский Росреестр обращается к орловцам с просьбой быть внимательнее, пользуясь услугами электронного ресурса В Сети появились поддельные порталы ведомства.



Сайты-клоны предлагают бесплатные госуслуги за деньги. Информация, которая размещается на этих сайтах, не соответствует действительности.



В настоящее время выявлено порядка десятка поддельных Интернет-ресурсов, действующих от лица Росреестра и Кадастровой палаты. Они вводят пользователей в заблуждение, используя символику ведомства.



Официально получить электронные госуслуги Росреестра можно на сайте https://rosreestr.ru и на портале Кадастровой палаты https://kadastr.ru.



Убедиться в подлинности сайта помогут электронные сервисы, например, «Личный кабинет», которым можно воспользоваться, имея регистрацию на едином портале государственных услуг.





Мария Семак

24 апреля 2018 года







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