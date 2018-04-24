Орловский Росреестр обращается к орловцам с просьбой быть внимательнее, пользуясь услугами электронного ресурса

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вторник
24.04.2018
15:22:27
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Орловский Росреестр обращается к орловцам с просьбой быть внимательнее, пользуясь услугами электронного ресурсаВ Сети появились поддельные порталы ведомства.
Сайты-клоны предлагают бесплатные госуслуги за деньги. Информация, которая размещается на этих сайтах, не соответствует действительности.
В настоящее время выявлено порядка десятка поддельных Интернет-ресурсов, действующих от лица Росреестра и Кадастровой палаты. Они вводят пользователей в заблуждение, используя символику ведомства.
Официально получить электронные госуслуги Росреестра можно на сайте https://rosreestr.ru и на портале Кадастровой палаты https://kadastr.ru.
Убедиться в подлинности сайта помогут электронные сервисы, например, «Личный кабинет», которым можно воспользоваться, имея регистрацию на едином портале государственных услуг.
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